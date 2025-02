Napolipiu.com - Motta batte Inzaghi e blinda il primato del Napoli: Conte tra infortuni e mercato, i motivi del rallentamento in vetta

Terzo pareggio consecutivo. Il tecnico salentino deve fare i conti con una rosa sempre più corta mentre l'Inter si avvicina minacciosamente.Ilincassa il terzo pareggio consecutivo, fermato dalla Lazio all'Olimpico con la rete di Dia per il definitivo 2-2. Un risultato che poteva costare ilagli azzurri, salvati dal successo della Juventus firmato da Conceiçao contro l'Inter. Antoniomantiene il +2 in classifica, ma il momento è il più complicato della stagione dopo il pessimo avvio e la disfatta di Verona.L'emergenzacontinua a tormentare il. L'ultimo in ordine di tempo è Mazzocchi, costretto ad abbandonare il campo nel finale all'Olimpico.