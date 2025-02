Sport.quotidiano.net - MotoGp, la Ducati dopo i test: “Per ora confermiamo il motore 2024”

Bologna, 17 febbraio 2025 – C’è ancora lavoro da fare inin vista del via al mondiale di2025 previsto con la gara in Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo. La moto nuova è stataa tra Sepang e Buriram, ma gli aggiornamenti non saranno portati in toto per la prima gara dell’anno. Alcune cose infatti hanno funzionato, altre no. In linea di massima, per ora bocciati il nuovoe la nuova aerodinamica, mentre sospensioni e forcelloni sono promossi. Gli ingegneri lavoreranno sulle cose rimandate, soprattutto sulche ha un problema sul freno. Dall’Igna: “Portiamo solo ciò che è meglio della moto” Punto della situazione in casada parte del direttore generale Gigi Dall’Igna, che ha ammesso l’esigenza di dover lavorare su alcune componenti che non saranno portate a Buriram, come ilnuovo e l’aerodinamica, mentre l’abbassatore verrà valutato strada facendo.