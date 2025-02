Lettera43.it - Mosca, nuovo attacco a Mattarella: «Le sue parole avranno conseguenze»

Leggi su Lettera43.it

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo aver definito «invenzioni blasfeme», lepronunciate da Sergioil 5 febbraio all’università di Marsiglia, ha nuovamente criticato le dichiarazioni del presidente della Repubblica, definendole inaccettabili nel contesto dell’ottantesimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. «Purtroppo l’Italia è il Paese in cui è nato il fascismo» ha dichiarato la diplomatica, sottolineando come il Capo dello Stato italiano non possa «ignorare le azioni dei soldati italiani sul territorio russo durante il conflitto, combattendo sotto simboli nazisti». Secondo Zakharova il paragone tra Terzo Reich efatto da«non resterà senza», ha attaccato nel programma del giornalista filo-Cremlino Vladimir Solovyov sul canale Rossiya-1.