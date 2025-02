Today.it - Mosca minaccia Mattarella: "Le sue parole avranno conseguenze". E gli hacker attaccano i siti italiani

Leggi su Today.it

"Questo non può e non potrà mai rimanere senza". Sonomolto dure, minacciose, quelle della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nei confronti del presidente della Repubblica Sergio. Zakharova è tornata ad attaccare il capo dello Stato in un.