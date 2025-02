Ilfoglio.it - Mosca insiste: "Le parole di Mattarella avranno conseguenze". Hacker russi contro siti italiani

Leggi su Ilfoglio.it

: il paragone tra laa e la Germania nazista, fatto di recente dal presidente italiano Sergio, "non resterà senza". "Nessun commento" da parte del Quirinale. "Durante una conferenza in un'istituzione educativa,ha affermato di credere che laa possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non sarà mai lasciato senza", ha minacciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul canale Rossija 1 della tv russa, nel corso della trasmissione di un altro "megafono" della propaganda, Vladimir Solovyov. "Questo ci viene detto da una persona che non può non sapere quanti soldatihanno ucciso i nostri nonni e bisnonni sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale sotto gli stendardi e gli slogan nazisti", ha proseguito Zakharova.