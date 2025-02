Mosca ancora contro Mattarella | paragone tra Russia e Terzo Reich avrà conseguenze

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 feb. (askanews) – Ildellacon il, nell’anno dell’80esimo anniversario della Vittoria sovietica sui nazisti Guerra Patriottica, non può essere lasciato senzae non lo sarà mai”, ha dichiarato la portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, tornando ieri sera in tv ad attaccare il presidente della Repubblica Sergio. Zakharova era ospite della trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’ su Rossiya-1 e oggi ha postato sul suo canale Telegram il proprio intervento. “Nel corso di una conferenza presso un istituto scolastico,ha affermato, in qualità di Presidente, di ritenere che lapossa essere equiparata al. Questo non può essere lasciato senzae non lo sarà mai”, ha detto Zakharova ospite della trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’ su Rossiya-1.