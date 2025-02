Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Schianto devastante, tragedia in Italia: l’impatto è stato violentissimo

Drammatico incidente a Concorezzo, comune nella provincia di Monza in Lombardia. Un motociclista di 34 anni, W.P., nato a Vimercate e residente a Brugherio, ènella serata del 17 febbraio a seguito di un violentoa bordo della sua moto.Leggi anche: L’aereo si ribalta in fase di atterraggio: incidente spaventoso, caos in aeroportoSul posto sono intervenute le squadre del Comando di Monza e Brianza per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, una Mini, condotta da un 50enne, e una moto, un grosso scooter con in sella un giovane classe 1990. Per cause in fase di accertamento l’autovettura e la moto sono entrate in collisione.. I testimoni hanno raccontato del giovane centauro riverso in una pozza di sangue. Oltre alla vittima, nell’incidente sono è rimasta coinvolta un’altra persona che fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo.