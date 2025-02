Ilfattoquotidiano.it - Morto Pinto da Costa, il Porto saluta il suo monarca per 42 anni con un ‘funerale di Stato’. Champions, potere e ombre: la sua storia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’addio solenne a Jorge Nunoda, l’ex presidente delin carica dal 1982 al 2024 e scomparso sabato all’età di 87a causa di un cancro alla prostata, è stato un funerale di Stato. A omaggiare il dirigente più vincente delladel calcio mondiale, con la conquista di 69 trofei, 7 dei quali internazionali, non solo il popolo dei Dragoes, ma anche politici di primissimo livello, come l’ex presidente Ramalho Eanes e l’attuale premier – dichiarato tifoso del– Luìs Montenegro.danon è stato solo un serial winner del futebol: in nome della natura polisportiva delha conquistato qualcosa come 2.585 trofei.Un, per molti assoluto. I tifosi gli hanno dedicato allo stadio Do Dragao uno striscione lungo decine di metri, accompagnato da centinaia di sciarpe, con la scritta “Lunga vita al re”.