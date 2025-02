Morte di Camilla Sanvoisin il fidanzato Giacomo Celluprica | Sto passando per un mostro ma non mi interessa Io so la verità

Leggi su Open.online

Per il decesso dialla Giustiniana la procura indaga perin conseguenza di altro reato. L’ipotesi è che la 25enne sia morta per una overdose di eroina mal tagliata. In casa del35ennela polizia ha trovato dosi di metadone, oltre il limite prescritto dal Serd. Eva Audizi, madre di, ha scritto su Facebook: «Sto impazzendo». Ilinvece dice: «Non sono un, amavoe infatti non è vero che sono stato arrestato. Sono libero e spiegherò quello che è successo».Il metadonesul metadone trovato in casa sua dice a Repubblica: «Sono fiale sigillate che mi erano state consegnate regolarmente». La coppia viveva alla Giustiniana, periferia nord di Roma, in una casa nel verde. «Qui la mamma e il papà dinon venivano, non li abbiamo mai visti in tutti questi mesi» raccontano i vicini.