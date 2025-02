Thesocialpost.it - Morte Camilla Sanvoisin, parla il fidanzato: “L’amavo, non sono un mostro”

La tragicadi, 25 anni, ha aperto un’indagine della Procura con l’ipotesi di decesso in conseguenza di altro reato. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe essere stata vittima di un’overdose da eroina tagliata male. L’episodio si è verificato alla Giustiniana, quartiere periferico a nord di Roma, dove la ragazza viveva insieme al, Giacomo Celluprica, 35 anni.Le Indagini e il Ritrovamento di MetadoneDurante i rilievi nell’abitazione della coppia, le forze dell’ordine hanno rinvenuto diverse fiale di metadone, alcune delle quali in quantità superiori ai limiti prescritti dal Servizio per le Tossicodipendenze (SerD). Questo elemento ha portato gli inquirenti a voler chiarire meglio la dinamica dei fatti e il ruolo del compagno della vittima.