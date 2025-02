Tg24.sky.it - Morte Camilla Sanvoisin, dall’autopsia nessun segno di violenza

Non c’èdio di trauma sul corpo di, la 25enne trovata morta nell'appartamento che divideva col suo compagno a Roma. Laè avvenuta per arresto cardiocircolatorio secondo quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi sul corpo della ragazza, per la quale gli inquirenti hanno ipotizzato il decesso per overdose. L'esame autoptico è stato svolto all'Istituto di medicina legale dell'Università Cattolica diretto dal professor Antonio Oliva. L’equipe medica ha effettuato anche i prelievi per gli esami tossicologici i cui risultati arriveranno entro i prossimi sessanta giorni. Intanto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo: nel registro degli indagati compare il nome di Giacomo Celluprica, compagno della vittima, accusato del reato dicome conseguenza di altro reato.