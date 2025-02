Quotidiano.net - Morta l’attrice sudcoreana Kim Sae-ron: trovata senza vita in casa a 24 anni

Roma, 17 febbraio 2025 – Lutto nel mondo dello showbiz sudcoreano: èa soli 24Kim Sae-ron. A dare l’allarme un amico che avrebbe dovuto vedersi con lei ieri pomeriggio, ma che l’hanella suaa Seongsu-don. La polizia sta indagando sulle cause della morte. Le indagini preliminari non hanno rilevato segni di effrazione nell’appartamento e, per ora, l’ipotesi più probabile sembra essere quella del suicidio. Una carriera promettente Nonostante la giovane età, Kim Sae-ron era già una star affermata. Nel 2009, aveva debuttato sul grande schermo con ‘A brand new life’, subito sotto i riflettori con un ruolo da protagonista che le vale un invito al Festival di Cannes, rendendolapiù giovane di sempre sul red carpet. È, però, con ‘The man from Nowhere’ – film campione d’incassi nel 2010 – che raggiunge la vera notorietà, affermandosi come una delle stelle emergenti più promettenti del cinema sudcoreano.