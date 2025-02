Movieplayer.it - Morta l'attrice coreana Kim sae-ron, star della serie Netflix I segugi

Leggi su Movieplayer.it

La protagonista di A Brand New Life è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Seoul. L'Kim sae-ron, conosciuta principalmente per il film The Man From Nowhere, è scomparsa a soli 24 anni. A riportare la notizia è l'agenzia Yonhap News. sae-ron sarebbe stata trovatanella sua casa nel distretto di Seongsu-dong, a Seoul, da un amico che in seguito ha chiamato la polizia. Al momento le autorità non hanno riscontrato segni riconducibili ad un crimine e indagano sulla causa del decesso. La brillante carriera di Kim sae-non Nata a luglio del 2000, lasudha iniziato a recitare sin da piccola, recitando in film come A Brand New Life e I Am .