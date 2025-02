Thesocialpost.it - Morta attrice Francesca Carocci, miocardite scambiata per ansia: 2 rinvii a giudizio

Leggi su Thesocialpost.it

La scomparsa prematura di, giovanedi 29 anni, ha sollevato dubbi sulla gestione della sua emergenza sanitaria e acceso un dibattito sulla responsabilità medica. La Procura ha richiesto il rinvio aper due medici dell’Aurelia Hospital, accusati di omicidio colposo per negligenza nella diagnosi e nel trattamento della paziente.La visita all’Aurelia Hospital e la diagnosi errataIl 28 febbraio 2024,si è recata presso il pronto soccorso dell’Aurelia Hospital lamentando dolori al petto. I medici in servizio hanno eseguito un elettrocardiogramma, che non ha evidenziato anomalie preoccupanti. Di conseguenza, la diagnosi formulata è stata quella di uno stato d’, con la prescrizione di un antidolorifico e il rinvio della paziente a casa.