Morrissey torna in concerto in Italia con 5 date | dove e quando vedere l’ex voce della band The Smiths

Roma, 17 febbraio 2025 -ininquest’estate con 5 appuntamenti. Occasioni imperdibili perdal vivo l'ex leaderstoricabritannica The, Johnny Marr chitarra, Andy Rourke basso e Mike Joyce batteria), capace di lasciare una traccia indelebile nella storiamusica pop-rock (Un sondaggio del 2002rivista NME li decretava la "più influente di tutti i tempi") con soli quattro album. Una carriera proseguita da solista con altrettanto successo e la produzione di 13 album per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo.vanta numerosi riconoscimenti nella musica e come animalista, tra cui un Ivor Novello Award per il contributo straordinario alla musica britannica, e nel 2024 è stato insignito del Social Vanguard Award per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali.