Montespertoli e Certaldo impattano. Innocenti corsaro, ma Rosi recupera

: Romano, Fiaschi, Corradi (87’ Liberati), Trapassi, Conti (55’ Calonaci), Pecci,, Corsi G. (51’ Lotti), Vangi, Maltomini, Biliotti (46’ Cremonini). A disp.: Biotti, Veraldi, Anichini, Gasparri, Marchi. All.: Sarti: Gasparri, Ciappi (62’ Piochi),, Borboryo, Lastrucci, Usai, Pieracci (76’ Pagliai), Bettoni (66’ Corsi S.), Oitana (79’ Cenni), Boumarouan, Cito. A disp.: Mengoni, Signorini, Vanni, Iasparrone, Lo Guzzo. All.: Corsi M. Arbitro: Bernardini di Piombino Reti: 45’; 65’– Una rete per tempo esi spartiscono la posta in palio nella 23esima giornata del girone A di Eccellenza. Al termine di un primo tempo avaro di emozioni, in cui entrambe le squadre hanno giocato con il freno a mano tirato, i viola valdelsani trovano il vantaggio con l’incursione di(nella foto).