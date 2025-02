Mondiali di Sci di Fondo l’Italia in gara dal 26 febbraio al 9 marzo

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ tutto pronto a Trondheim, in Norvegia, per idi Sci discenderà indal 26al 9per il podio. Saranno 16 gli Azzurri in competizione.I convocati e il programma – Fonte agc/coni.itNel settore maschile spazio a Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Giovanni Ticcò e Paolo Ventura mentre per quanto riguarda la squadra femminile spazio a Federica Cassol, Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi e Nadine Laurent.A Trondheim si assegneranno nel complesso 12 titoli (sei maschili e altrettanti femminili): quelli delle due sprint individuali, dei due skiathlon, delle due 10 km con partenza ad intervalli, delle due team sprint, delle due staffette 4×7.