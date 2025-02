Mondiali biathlon Lenzerheide 2025 Wierer salta l’individuale | esordisce Comola Preuss cerca il bis

Leggi su Sportface.it

La seconda settimana deididisi apre con una pessima notizia per l’Italia: Dorothenon sarà infatti al via nelfemminile. Dopo averto l’inseguimento di ieri a causa di un forte raffreddore, la campionessa altoatesina non è ancora guarita ed è dunque costretta a dare forfait anche per la gara di domani (martedì 18 febbraio, ore 15.05), in un format a lei congeniale. La 15 km infatti è la disciplina in cui ha conquistato più vittorie in carriera in Coppa del Mondo (5, l’ultima a Östersund nel 2023), e nel 2020 ad Anterselva si è anche laureata campionessa mondiale, anche se in stagione i due individuali di Kontiolahti e Ruhpolding rappresentano le uniche due gare in cui Doro non è andata a punti.La speranza ora è che la finanziera classe ’90 possa ristabilirsi in vista delle staffette e della mass start di domenica (dove è già qualificata in virtù del suo 11esimo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo), ma chiaramente le sue condizioni e il suo eventuale apporto rimangono un grosso punto di domanda.