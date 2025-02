Chiccheinformatiche.com - “Modalità tartaruga” di WhatsApp: cos’è? Esiste? E’ una Bufala? E’ una truffa?

Negli ultimi giorni, si è diffuso in rete il passaparola su una presunta “” di. Tuttavia, nonnulla di simile: si tratta semplicemente di una personalizzazione estetica, che non introduce alcuna nuova funzione all’interno dell’app di messaggistica.“” di: come nasce questa?Internet ha la capacità di amplificare anche le cose più insignificanti e, in questo caso, fortunatamente non si tratta di unao di un rischio per il vostro account. Tuttavia, è importante fare chiarezza.L’immagine che sta circolando in questi giorni lascia intendere che esista unanascosta, ma basta un attimo per capire che è un falso. La procedura descritta da alcuni siti non abilita nessunaspeciale e non modifica le funzionalità di