Bollicinevip.com - Modà, duro sfogo di Kekko dopo Sanremo 2025: “Accettiamo la sconfitta ma l’umiliazione no”

Leggi su Bollicinevip.com

deisbotta sui social, cosa ha detto sullae sulsubitaA poche ore dalla finale del Festival disui socialSilvestre deisi è lasciato andare ad un. Per la nota band non sono stati giorni semplici, hanno anche rischiato di ritirarsiche il cantante si è ferito cadendo dalle scale.Durante ogni serata si sono sempre aggiudicati un posto basso della classifica, alla fine sono arrivati 22esimi. Tramite un post pubblicato su Instagramha scritto: “È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera, ma arrivare acon un Sansiro sold out e mollare alla prima difficoltà, sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando”.Il cantante ha continuato dicendo: “Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati.