Inter-news.it - Mkhitaryan: «Non molliamo! Una cosa mi dà fiducia, dobbiamo uscirne»

Leggi su Inter-news.it

Juventus-Inter si è appena conclusa con un’altra sconfitta disgraziata.dà un giudizio a caldo su Inter TV dopo il derby d’Italia di Torino.MALISSIMO – Le parole di Henrikhdopo Juventus-Inter: «Siamo arrivati per fare la nostra partita e per vincere la partita. Non abbiamo sfruttato le occasioni nel primo tempo e abbiamo pagato, purtroppo. Dovevamo essere più lucidi davanti alla porta e più freddi, però il calcio è questo: se non segni non vinci. Loro sono cambiati ma nonparlare di loro,essere concentrati sul nostro calcio e sulle nostre partite: se lo facciamo non è poi difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi non è che giocavamo contro una squadra debole o scarsa. Giocavamo contro la Juventus, dovevamo essere più concentrati su quell’episodio e lavorare».