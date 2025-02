Internews24.com - Mkhitaryan a SporTV: «Dovevamo sfruttare le occasioni, non meritavamo di perdere. Ecco cosa dobbiamo fare se vogliamo vincere lo scudetto»

di RedazioneIl centrocampista nerazzurro, Henrikh, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Juventus Inter di ieri seraOltre ad essersi presentato in conferenza stampa e alle televisioni, al termine di Juventus Inter di ieri sera, Henrikhdirettamente dall’Allianz Stadium ha parlato così ai microfoni di SportTV, analizzandonon è andato nella serata di ieri. I nerazzurri, dopo un primo tempo nel quale avevano creato tanteda gol senza riuscire a sfruttarle, sono usciti sconfitti col risultato di 1 a 0.PAROLE – «Ovviamentele. Abbiamo pagato non averlo fatto. E’ mancato il gol per sbloccare la partita, perché nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e anche nel secondo, pur creando meno. Nondi, maabbassare la testa e continuare a lavorare.