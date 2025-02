Internews24.com - Mkhitaryan a Inter TV: «Non abbiamo sfruttato le occasioni e abbiamo pagato. La Juve è cambiata col mercato, c’è un aspetto che mi dà fiducia»

di RedazioneIl centrocampista dell’, Henrikh, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta di ieri contro lantusvenuto nel corso del postpartita di, Henrikhha parlato anche ai microfoni diTV.SULLA PRESTAZIONE – «Siamo venuti qua per vincere, nonle. Dovevamo essere più lucidi davanti alla porta, più freddi magari, però purtroppo il calcio è così, quando non segni perdi le partite».CHE E’TANTO COL– «Sì, ovviamente sono cambiati, hanno nuovi giocatori, però non dobbiamo parlare di loro. Dobbiamo essere più concentrati sul nostro gioco, sulle nostre partite, perché se facciamo quello che sappiamo fare riusciamo a vincere le partite. Oggifatto un ottimo primo tempo.