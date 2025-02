Universalmovies.it - Misteri dal Profondo (The Gorge) | Recensione del film Apple TV+

Leggi su Universalmovies.it

Abbiamo vistodal, il thriller fantascientifico disponibile dal 14 febbraio scorso suTV+. Questa la nostradal(The) è stato diretto dallo specialista del genere horror Scott Derrickson su una sceneggiatura di Zach Dean. Nel cast Miles Teller e Anya Taylor-Joy nei panni dei protagonisti, inoltre Sigourney Weaver nella parte del cattivo di turno.La trama delvede Levi (Miles Teller) e Drasa (Anya Taylor-Joy), due esperti cecchini, a guardia di due lati opposti di una profonda gola di cui non si conosce l’esatta collocazione geografica. Questo luogooso è immerso nella nebbia ed è popolato da orrende creature. L’Incarico di Levi e Drasa ha la durata di un anno e in questo periodo i due non potranno né avere contatti con il resto del mondo e né interagire tra loro.