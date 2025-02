Sport.quotidiano.net - Mister Paolo Indiani. "Segnati tre gol ma potevamo farne altri. Lo 0-1 una nostra gentile concessione»

Si sfrega le mai il tecnico del Livorno,(nella foto). "Credo senza dubbio che i ragazzi abbiano giocato un primo tempo straordinario e che 0-1 fosse qualcosa di anormale – afferma –. Più che demerito del Siena, credo sia stato merito nostro: ci abbiamo messo intensità, qualità tecnica e un ritmo straordinario, ci poteva essere qualunque avversario davanti. Anzi, se vogliamo essere sinceri, possiamo dire con il 3-1, loro, possono starci. Alla fine anche nella partita dell’andata, alla settima giornata, quando eravamo a pari punti primi in classifica, il primo tempo fu indicativo: non passarono la metà campo". "Abbiamo segnato tre gol, maaltrettanti – aggiunge–: abbiamo giocato a un livello di gran dubbio superiore alla categoria. Nel secondo tempo abbiamo gestito anche se è una cosa che non mi piace".