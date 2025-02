Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Irama svela i retroscena dietro le quinte e sulle votazioni

, noto cantante italiano, ha recentemente espresso le sue opinioni senza mezzi termini durante una conferenza stampa, criticando il sistema delledella sala stampa e difendendo Sarah Toscano. Il cantante ha evidenziato le discrepanze tra ledella sala stampa e quelle del pubblico, sottolineando che ci sono dinamiche nascoste e meccanismi non corretti che influenzano il settore musicale.La Critica disullee leha affermato che i giornalisti, non essendo necessariamente esperti di musica o artisti essi stessi, possono avere una percezione diversa rispetto al pubblico. Ha parlato di "logie" e dinamiche che vanno oltre la musica e l'arte, suggerendo che il settore è influenzato da meccanismi non trasparenti. Queste osservazioni fanno luce su un dibattito più ampio riguardante l'integrità e la trasparenza dellenelle competizioni musicali.