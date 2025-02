Mistermovie.it - Mister Movie | Olly svela: “Dopo la Vittoria ho chiamato i miei genitori, papà era fuori con i cani”

Leggi su Mistermovie.it

Federico Olivieri, in arte, è il giovane cantante che ha trionfato al Festival di Sanremo 2025 con la sua canzone "Balorda Nostalgia". Nato a Genova il 5 maggio 2001,ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua performance emozionante e il suo talento musicale.ringrazia ilaa Sanremo 2025Durante la finale di sabato,ha vissuto momenti di grande eccitazione e commozione.aver ringraziato i suoi, ha rivelato un aneddoto curioso: suo padre, nel momento della proclamazione della, non era a casa davanti alla TV, maa passeggio con i. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di spontaneità e umanità al momento di gioia.In sala stampa,ha espresso la sua gratitudine verso i, dicendo: "Ho pensato di doverli ringraziare perché mi hanno donato la vita e mi hanno fatto esprimere come meglio potevano, lasciandomi libero".