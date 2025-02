Mistermovie.it - Mister Movie | Kate Winslet, il Debutto alla Regia con “Goodbye June” per Netflix

, attrice pluripremiata e vincitrice di un Oscar, è pronta a debuttarecon il film drammatico "" per. Dopo decenni di successi come attrice in film iconici come "Titanic" e "The Reader",si metterà dietro la macchina da presa per la prima volta.Il Progetto "" diper" è un dramma immaginario ambientato ai giorni nostri in Inghilterra. La storia segue un gruppo di fratelli frammentati che si riuniscono in circostanze improvvise e difficili. Oltre a dirigere il film,sarà anche produttrice e protagonista, affiancata da un cast stellare che include Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e Dame Helen Mirren.La Sceneggiatura e la ProduzioneLa sceneggiatura del film è stata scritta da Joe Mendes, figlio die del suo secondo marito Sam Mendes.