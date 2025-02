Mistermovie.it - Mister Movie | James Norton Smentisce le Voci su James Bond

, noto per il suo ruolo in "Bob Marley: One Love", ha recentemente smentito leche lo vedevano come il favorito per sostituire Daniel Craig nel ruolo di. Nonostante i bookmaker Ladbrokes avessero ridotto le sue probabilità di interpretare l'iconico agente segreto,ha dichiarato di essere sconcertato dai pettegolezzi.Le Dichiarazioni disuDurante i BAFTA Film Awards di Londra,ha parlato con il presentatore Alex Zane, definendo lecome "pura speculazione" e "un buon momento clickbait nei media". Ha anche risposto a una teoria emersa in un podcast, secondo cui una scena del suo nuovo dramma ITV "Playing Nice" potesse suggerire un suo coinvolgimento con il franchise di. Nella scena,indossa un abito semplice mentre gli altri personaggi sono in smoking, un dettaglio che alcuni hanno interpretato come un indizio.