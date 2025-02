Mistermovie.it - Mister Movie | Il Reboot di Buffy l’Ammazzavampiri manterrà un aspetto importante della serie originale

Ilpianificato di "l'Ammazzavampiri" promette di mantenere un, con Sarah Michelle Gellar che riprenderà il suo iconico ruolo diSummers. Questo nuovo progetto, che funzionerà sia comeche come sequel, vedrà l'attenzione spostarsi su una nuova cacciatrice, pur mantenendo la presenza ricorrente di.Ildi "l'Ammazzavampiri": Un Ritorno alle OriginiIlsarà diretto da Chloé Zhao, vincitrice dell'Oscar per "Nomadland", mentre la sceneggiatura sarà affidata a Lilla e Nora Zuckerman, note per "Poker Face". La produzione sarà girata a Los Angeles, proprio come la, rendendo omaggio alle originistoria e mantenendo la continuità con l'ambientazionefittizia città di Sunnydale, in California.