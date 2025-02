Mistermovie.it - Mister Movie | Daisy Ridley con un ruolo nella Serie tv di Harry Potter?

Leggi su Mistermovie.it

, nota per il suo iconicodi Reytrilogia sequel di "Star Wars", ha recentemente dichiarato di non essere interessata a partecipare all'adattamento televisivo di "". Nonostante sia cresciuta come fan della saga,ha scelto di non prendere parte al progetto per diverse ragioni, che riflettono sia le sue priorità professionali che le sue esperienze passate.Rifiuta ilin "": Una Decisione PonderataLa decisione didi non partecipare all'adattamento televisivo di "" è motivata da diversi fattori. Innanzitutto, l'attrice riconosce che unin unadi tale portata richiederebbe un impegno di tempo significativo, paragonabile a quello necessario per la trilogia di "Star Wars". Con altri progetti in corso, tra cui nuovi film e impegni di doppiaggio, aggiungere un altrodi alto profilo sarebbe estremamente impegnativo.