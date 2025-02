Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti condurrà Sanremo 2026? Ecco il suo nuovo ruolo

Dopo il successo di2025,ha affrontato la questione del suo eventuale ritorno sul palco dell’Ariston per l’edizione. Durante la conferenza stampa post-festival, il conduttore e direttore artistico ha lasciato aperta la possibilità di una sua partecipazione, ma con alcune riserve.tornerà a? Il conduttore valuta il futuro del Festivalha spiegato che il suo coinvolgimento per il Festival dipotrebbe assumere una nuova forma. Se da un lato la RAI gli ha già chiesto dinuare a divertirsi con il festival per almeno due anni, dall’altro il conduttore sta valutando la possibilità di limitarsi aldi direttore artistico, lasciando la guida del palco a qualcun altro."Fare il Festival non significa solo condurlo," ha affermato, sottolineando l’enorme mole di lavoro che include organizzazione, direzione artistica, scenografia, luci e abiti.