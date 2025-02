Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America 4 è un grande successo al botteghino ma complicazioni in vista

: Brave New World" dei Marvel Studios ha debuttato nei cinema con un incasso stimato di 88,5 milioni di dollari nel primo weekend di tre giorni, e si prevede che raggiungerà i 100 milioni di dollari per il weekend festivo di quattro giorni del Presidents' Day. A livello globale, il film ha incassato circa 192 milioni di dollari.": Brave New World" al: Un Debutto Forte ma con RiserveNonostante l'apertura forte, "Brave New World" ha incassato meno rispetto ad "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" del 2023, che aveva raggiunto 106,1 milioni di dollari nei primi tre giorni e 120 milioni di dollari nel weekend festivo di quattro giorni. Tuttavia, "Brave New World" si posiziona come il quarto film con il maggior incasso nel weekend del Presidents' Day, dietro a "Black Panther", "Deadpool" e "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".