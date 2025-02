Mistermovie.it - Mister Movie | BAFTA è Conclave a vincere il premio come miglior film

Leggi su Mistermovie.it

Awards sono un evento chiave nella stagione dei premi cinematografici, spesso indicativo delle tendenze per gli Oscar. Quest'anno, i risultati hanno evidenziato alcune sorprese e confermato le posizioni di forza di alcunie artisti.Awards: Un'Analisi delle Vittorie e delle Implicazioni per gli Oscar: ""Nonostante la vittoria ai, "" non è necessariamente il favorito per l'Oscar. La corsa agli Oscar rimane aperta, con "Anora" che ha recentemente vinto il PGA e il DGA, consolidando la sua posizione.Regista: Brady Corbet per "The Brutalist"Corbet ha superato Edward Berger, suggerendo che "The Brutalist" potrebbe essere un forte contendente per l'Oscar.Attore Protagonista: Adrien Brody per "The Brutalist"Brody ha vinto su Ralph Fiennes, confermando la forza della sua performance e del