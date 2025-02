Ilgiorno.it - Missione per il Parco delle Groane, il nuovo comandante della Polizia locale Camisasca: “La lotta allo spaccio è la priorità”

Solaro (Monza e Brianza), 17 febbraio 2025 – Sicurezza nel, il comandoora è affidato a Claudio, che è stato qui come agente prima di diventarea Varedo., nato a Varedo quarantacinque anni fa, sposato, due figli, è stato in forza altra il 2019 e il 2022. Ora è tornato, dopo avere scelto ilquale argomentotesi di laurea in Diritto ed EconomiaImprese prima di conseguire la laurea specialistica in Giurisprudenza con tesi in tema ambientale. Sinergia “Il vantaggio di aver lavorato sempre sul territorio credo sia importante per i rapporti di collaborazione e sinergia che si sono creati negli anni con le polizie locali dei Comuni e provinciali. Fare squadra è indispensabile per chi deve controllare un’area vasta come unsu tre province, 28 Comuni e quasi 8mila ettari”, spiega, che si augura di aumentare presto l’organicodel, oggi formata da un totale di 8 persone, compreso lui e la commissaria capo, Orietta Borella.