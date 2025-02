Movieplayer.it - Mission: Impossible 8, Tom Cruise racconta l'acrobazia mortale sotto l'acqua

Leggi su Movieplayer.it

Tomriprende il ruolo di Ethan Hunt in8, in uscita a maggio, e rivela uno degli stunt estremi che ha messo a rischio la sua vita durante le riprese.8 segnerà l'ultima volta che Tominterpreterà Ethan Hunt, con l'attore che ha messo tutto se stesso in questo capitolo finale, affrontando acrobazie ad alto rischio per un'uscita di scena mozzafiato. In una recente intervista con Empire,e il regista del film, Christopher McQuarrie, hanno svelato alcuni dettagli su un'finora rimasta segreta, una delle tante in cuisi è messo alla prova nel sequel. In una delle sequenze del film,è costretto a immergersi in una vasca d'che contiene ben 8,5 milioni di litri, rimanendo sott'per dieci minuti per volta.