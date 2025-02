Movieplayer.it - Mission: Impossible 8, Superman e il film sulla Formula 1 con Brad Pitt in anteprima a Cannes 2025?

Leggi su Movieplayer.it

Secondo alcune nuove indiscrezioni, il programma del Festival didovrebbe comprendere titoli molto attesi come- The Final Reckoning.- The Final Reckoning sembra debutterà inmondiale al Festival di, anche se per ora le fonti di Deadline hanno ribadito che non è stata raggiunta la decisione finale. In Francia il nuovo capitolo delle avventure di Ethan Hunt arriverà sugli schermi il 21 maggio, durante quindi la seconda settimana dell'evento cinematografico francese. I possibili titoli in arrivo aLe prime indiscrezioni sostengono inoltre cheCroisette arriveranno anche ilconambientato nel mondo della1, progetto targato Apple, ediretto da James Gunn. Tra i titoli quasi .