"Miss Fallaci": da domani in onda la fiction sulla scrittrice e giornalista. Le anticipazioni

Nei panni della protagonista Miriam LeoneDopo l’esperienza di Sanremo, Miriam Leone torna alla recitazione con. Ladedicata a una delle personalità più complesse del 900, ovvero laOrianava indasera 18 febbraio.è unain quattro serate che Rai 1 mette inalle 21.30 in prima visione assoluta da martedì 18 febbraio e su RaiPlay anche in lingua originale.Orianaè considerata la più influente e controversaitaliana del XX secolo, una delle donne più forti e indipendenti delle società occidentali. Ha condotto una vita straordinaria, documentando ed esplorando il mondo con l’obiettivo di raccontare la verità, in una società dominata principalmente da figure maschili.Il racconto comincia dall’inizio della sua carriera a partire dagli anni ’50, quando era ancora conosciuta come “La ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale “L’Europeo”.