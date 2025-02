Superguidatv.it - Miriam Leone: “Io ho bisogno dell’imperfezione per sentirmi libera di mostrarmi per quella che sono” – Intervista Video

Bellissima e bravissima. Con classe e professionalitàa Sanremo 2025 ha presentato insieme a Carlo Conti i vari cantanti sul palco e presentato la fiction Rai su Oriana Fallaci che la vedrà protagonista nelle prossime serate dell’ammiraglia. Noi di Superguidatv.it l’abbiamota in esclusiva per scoprire le sue sensazioni e le sue emozioni. La miniserie sarà trasmessa in anteprima con le sue 8 puntate su Rai 1 in 4 prime serate a partire dal 18 Febbraio 2025. L’attrice si è detta molto soddisfatta e felice, ma soprattutto contenta di aver fatto parte del progetto sulla giornalista e scrittrice italiana famosa in tutto il mondo. Ecco di seguito le sue parole.a Sanremo 2025 per Miss Fallacci – EsclusivaCome sei arrivata sul palco dell’Ariston e quale è la sensazione più forte che hai provato a Sanremo 2025? Oriana Fallaci mi ha portato a Sanremo 2025.