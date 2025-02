Minori contro la povertà educativa 30 milioni per 51 progetti | 20 al Sud

Leggi su Ildenaro.it

Sono 51 iselezionati da Con i Bambini attraverso il “Bando BenEssere” promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto dellale e volto al benessere psicologico e sociale degli adolescenti. Le iniziative, sostenute complessivamente con 30di euro, coinvolgono oltre 800 partner tra scuole, enti di terzo settore, servizi sanitari, enti pubblici e privati. Iinterverranno per migliorare il benessere mentale degli adolescenti in Italia, di età compresa tra 11 e 18 anni, attraverso azioni sia di prevenzione, sia di supporto nei casi di maggiore fragilità. Deiselezionati 20 si trovano al Nord, 11 al Centro e 20 al Sud. L’attenzione al benessere psicologico e la necessità di un ascolto attivo degli adolescenti, già evidente da anni ed esploso con il Covid, emergono con forza anche dai dati e dalle testimonianze dirette di ragazzi e ragazze nell’ambito della campagna “Non sono emergenza”, promossa da Con i Bambini nell’ambito del Fondo e rivolta a promuovere il benessere e il protagonismo dei nostri ragazzi.