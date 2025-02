Palermotoday.it - Minacce e pugni a un ristoratore per mangiare gratis, saranno banditi dal centro storico per 3 anni

Per trenon potranno avvicinarsi al locale in cui avrebbero seminato il caos e picchiato il titolare di un ristorante che, dopo mesi di tormento, si era opposto decidendo che non gli avrebbe "offerto" dae da bere. Il questore ha emesso un provvedimento "Dacur Willy" nei confronti.