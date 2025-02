Ilrestodelcarlino.it - Minacce col coltello. Si rifugia in Comune per sfuggire al marito

Minacciata dalcon un, un’anziana ha trovato rifugio nelle stanze delfino a quando non sono arrivati i carabinieri. È successo nella tarda mattinata di sabato a Serrapetrona. La donna, una 73enne che abita non lontano dal palazzo municipale, è piombata negli uffici chiedendo aiuto. Subito soccorsa dagli impiegati, la pensionata ha spiegato di essere fuggita da casa, perché ill’aveva minacciata con un. Dal, da cui il sindaco Silvia Pinzi era uscita da poco, subito è partita la richiesta di intervento e sul posto sono arrivati la polizia locale, un’ambulanza e i carabinieri della stazione di Caldarola e del Nucleo operativo di Tolentino. I militari hanno accertato che ildella pensionata, un 76enne, era in preda a una forte crisi depressiva, a causa di una condizione di salute che si era aggravata solo negli ultimissimi tempi.