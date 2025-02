Ilgiorno.it - “M’illumino di meno“. Luci spente a Sarnico

(Bergamo)in via Roma, dove il Comune ha spento leesterne, aderendo alla campagna “di“, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’amministrazione, oltre a scegliere di non illuminare ieri il municipio, ha organizzato l’iniziativa “Piccoli gesti di sostenibilità“, un incontro che si terrà nell’auditorium del Sebino bergamasco e che sarà dedicato a quelle azioni che possono fare la differenza nella riduzione dei consumi energetici. Nel corso dell’incontro tre esperti aiuteranno a capire come rendere la quotidianità più sostenibile, con soluzioni pratiche per ridurre i consumi e l’impatto ambientale. Si parlerà di intelligenza artificiale e digitalizzazione, cercando di illustrare i vantaggi ambientali ed economici degli spostamenti green.