Laspunta.it - M’illumino di meno: Federconsumatori aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Anche quest’anno,partecipacampagnadi, l’iniziativa dedicatasensibilizzazione su sostenibilità ambientale e.Negli anni, questa iniziativa ha acquisito sempre maggiore rilevanza, tanto da essere riconosciuta ufficialmente con la Legge n. 34 del 27 aprile 2022. Il Parlamento italiano ha infatti istituito il 16 febbraio comedele degli Stili di Vita Sostenibili, data simbolica che ricorda la prima edizione didinel 2005, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.L’impegno per un futuro più sostenibile non si esaurisce in un solo giorno: l’auspicio è che questa ricorrenza diventi un impegno costante. Per questo, dal 16 febbraio e per tutto l’anno, gli sportelli disaranno attivi nel promuovere tra cittadini e istituzioni una maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane.