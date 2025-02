Ilgiorno.it - Millenium, il sogno continua: Esperia liquidata, ora c’è Trento per conquistare i playoff

Laha iniziato il suo cammino nella Pool Promozione con una vittoria in casa dell’che può mettere le ali alla rincorsa delle giallonere verso un posto nei. In effetti non solo la squadra di coach Solforati ha superato con autorità le cremonesi dell’ex Enrico Mazzola, ma ha dimostrato di avere le qualità e la volontà per mettersi all’inseguimento di, che attualmente occupa il quinto posto, l’ultimo utile per accedere aial termine di questa seconda fase. L’attesa in casa bresciana è già ai massimi livelli in vista del turno infrasettimanale che mercoledì (dalle 20) porterà al PalaGeorge proprio la compagine trentina per un duello diretto che può e deve alimentare le speranze della. L’importanza della partenza positiva Scacchetti e compagne è stata sottolineata dallo stesso Matteo Solforati: "Con l’abbiamo disputato una partita molto intensa.