Milano sparatoria a Piazzale Gambara | si cerca il figlio del panettiere Avrebbe aperto il fuoco uccidendo Ivan Disar

Si stringono le ricerche della squadra mobile disuldelin merito all’omicidio di49 anni, ucraino, ucciso a colpi di pistola in una panetteria di piazzanel tardo pomeriggio di sabato mentre è rimasto ferito Pavel Kioresko, 26 anni, anche lui raggiunto dai colpi. Questo perché all’origine dell’omicidio e del ferimento di una persona non c’è un regolamento di conti, come inizialmente ipotizzato ma bensì una banale lite avvenuta all’interno della panetteria-pasticceria, a due passi dalla fermata metro. Con i due ucraini era presente anche un’amica, rimasta illesa, che ha parlato con gli inquirenti. L’uomoimpugnato una pistola calibro 38 esparato indistintamente verso i due uomini. Ildelè ancora rito dalla Polizia.