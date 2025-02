Ilgiorno.it - Milano sbatte su Perugia: "La strada è ancora lunga"

"Laper i playoff è" ha detto coach Roberto Piazza nel pre partita del match tra la sua Allianze la Sir Susa Vim, concluso con la vittoria per 3 a 1 degli umbri, al comando della classifica. Nonostante il ko, i lombardi rimangono sesti a quota 33, sempre a tre punti di distanza dal quinto e quarto posto occupate rispettivamente da Piacenza e Verona (entrambe a 36). In realtà, mancano ormai solo due partite al termine della regular season, ma in base alle singole prestazioni delle squadre tutto può cambiare. L’ultima giornata è in programma domenica 2 marzo e verrà giocata in contemporanea (tutti gli incontri alle 18).sfiderà prima Cisterna e poi Modena in casa. Coach Piazza, costretto da uno stato influenzale che in settimana ha colto alcuni dei suoi giocatori, è sceso in campo con una formazione con due novità su tutte: Nicola Zonta alla regia, al posto di Paolo Porro, e Tatsunori Otsuka in sostituzione di Yacine Louati.