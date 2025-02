Lettera43.it - Milano Sanremo 2025, la data: quando si tiene la gara ciclistica

La 116edizione dellapartirà da Pavia il prossimo 22 marzo. E c’è grande attesa per la prima classica Monumento della stagione ciclista. La presentazione del percorso è avvenuta il 12 febbraio,è stato anche annuncia l’accordo raggiunto per partire da Pavia anche nelle tre prossime edizioni. RCS Sport, che organizza l’evento presentato da Crédit Agricole, ha infatti portato a termine la trattativa con Comune, Camera di Commercio e Provincia di Pavia per poter confermare il luogo di partenza fino al 2028. La radio ufficiale dellasarà Rtl 102.5. La presentazione delle squadre, invece, è in programma per il 21 marzo alle 17. Il campione in carica è Jasper Philipsen della Alpecin-Decenuninck.Il percorso dellaJasper Philipsen con il trofeo della2024 (Getty Images).