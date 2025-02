Lettera43.it - Milano Sanremo 2025 femminile: tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Lettera43.it

Nel settembre 2024 l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha ufficializzato il ritorno della Primavera Rosa, di fatto la. Un annuncio importante per il mondo del ciclismo, che permetterà alla Classicissima di essere la quarta corsa Monumento ad avere le versioni di entrambi i generi, insieme al Giro delle Fiandre, alla Parigi-Roubaix e alla Liegi-Bastogne-Liegi. All’appello manca adesso soltanto il Giro di Lombardia. Il ritorno di questa versione dellaera atteso da anni e per l’UCI si tratterà di «un’ulteriore prova della crescita della ciclismoprofessionistico». Si terrà il 22 marzo, in contemporanea con la gara maschile.La Primavera Rosa dal 1999 al 2005E si tratta, appunto, di un ritorno. La Primavera Rosa, infatti, si è già corsa in passato.