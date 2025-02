Milano preso il figlio del panettiere di Gambara | è sospettato di aver ucciso Ivan Disar dopo una lite

Leggi su Open.online

È stato rintracciato dalla Polizia Raffaele Mascia, l’uomo accusato disabato in una panetteria di piazzale, a, e diferito in modo grave un altro cittadino ucraino, Pavel Kioresko. Mascia, 21 anni, è ildel titolare della panetteria stessa. La sua posizione è ora al vaglio di investigatori e inquirenti. All’origine dell’omicidio e del ferimento non ci sarebbe un regolamento di conti, come inizialmente ipotizzato, bensì una banaleavvenuta all’interno della panetteria-pasticceria a due passi dalla fermata metro. Con i due ucraini era presente anche un’amica, rimasta illesa, che ha parlato con gli inquirenti. L’uomo avrebbe impugnato una pistola calibro 38 e avrebbe sparato indistintamente verso i due uomini. Ildelè ancora ricercato dalla Polizia.